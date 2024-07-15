رحيل نجمة Beverly Hills بعد صراع مع المرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تداول خبر وفاتها على السوشيال ميديا، أكدت مديرة أعمال الممثلة شانون دوهرتي الخبر وأعلنت وفاة الأخيرة عن عمر ناهز 53 عاماً بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وقالت وكيلة أعمال الراحلة في بيان: “بقلب مُثقل أؤكد وفاة الممثلة شانون دوهرتي… كانت الابنة والأخت والعمّة والصديقة المخلصة محاطة بأحبائها وكذلك بكلبها باوي”.

واشتُهرت شانون بأدوارها المختلفة في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل Beverly Hills 90210 وCharmed، وغيرهما من الأدوار المهمة.

وعانت الممثلة العالمية من مرض السرطان قبل سنوات، حيث تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في آذار/مارس 2015 وخضعت لعملية استئصال الثدي والإشعاع والعلاج الكيماوي، لتعلن شفاءها عام 2017، لكن بعد عامين أعلنت عودة المرض إليها، وأكدت حينها أن معركتها طويلة مع السرطان، ووثقت كامل مراحل علاجها على وسائل التواصل الاجتماعي، لتؤكد في حزيران/يونيو 2023، انتشار المرض ووصوله إلى دماغها وعظامها.