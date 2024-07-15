إيرادات “ولاد رزق 3” تتجاوز هذا الرقم القياسي في شهر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية معالي المستشار تركي آل الشيخ، عن إيرادات فيلم “ولاد رزق 3″، المدعوم من قبل الهيئة وموسم الرياض، إذ حقق أرقاماً قياسية على مدار الشهر الماضي، في الفترة من 13 يونيو، وحتى 14 يوليو الجاري.

وأوضح المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” أنّ “ولاد رزق 3” حقق أكثر من 21 مليون دولار، في دور العرض المصرية، ودول الخليج والوطن العربي كله، وبعض الدول حول العالم.

وبحسب الإحصائيات المنشورة، فإن الفيلم حقق 5.19 مليون دولار في دور العرض المصرية، بينما حصد أكثر من 14 مليون دولار في صالات السينما بدول الخليج، مُقسمة إلى: 8.8 مليون دولار، والكويت 1.79 مليون دولار، والإمارات 2.4 مليون دولار، وقطر 554.6 ألف دولار، والبحرين 242.3 ألف دولار، وأخيراً عمان 103 ألف دولار.

وأشار إلى أنه حقق في العراق أكثر من 444 ألف دولار، والأردن 518.7 ألف دولار، ولبنان 37.8 ألف دولار، وسوريا 18.3 ألف دولار، وفلسطين 18.4 ألف دولار، أما في تونس فقد حقق 26.8 ألف دولار، والمغرب 10.3 ألف دولار، وليبيا 11.2 ألف دولار.

وحقق “ولاد رزق 3″، أرقاما كبيرة في بعض الدول حول العالم، منها أميركا، حيث حصد هناك 371 ألف دولار، وفي كندا 115 ألف دولار، والمملكة المتحدة وأوروبا 217 ألف دولار، وأستراليا ونيوزيلندا أكثر من 50 ألف دولار، وأخيراً في تركيا 10.8 آلاف دولار.

ويعتبر الفيلم الأضخم إنتاجاً في تاريخ السينما المصرية بميزانية قاربت 8 ملايين دولار، وجرى تصويره بين الرياض والقاهرة، ودعمته هيئة الترفيه السعودية، بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من الفيلم “ولاد رزق.. عودة أسود الأرض”، بينما عُرض الجزء الأول عام 2015.

وتدور أحداث الجزء الثالث عن محاولة ولاد رزق سرقة ساعة ثمينة من الملاكم البريطاني تايسون فيوري، الأمر الذي يُدخلهم في صراعات كثيرة.

يشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وباسم سمرة، وسيد رجب، وإياد نصار، ونسرين أمين، وأسماء جلال، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد فهمي، وكريم عبد العزيز، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.ويعتبر الفيلم الأضخم إنتاجاً في تاريخ السينما المصرية بميزانية قاربت 8 ملايين دولار، وجرى تصويره بين الرياض والقاهرة، ودعمته هيئة الترفيه السعودية، بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من الفيلم “ولاد رزق.. عودة أسود الأرض”، بينما عُرض الجزء الأول عام 2015. وتدور أحداث الجزء الثالث عن محاولة ولاد رزق سرقة ساعة ثمينة من الملاكم البريطاني تايسون فيوري، الأمر الذي يُدخلهم في صراعات كثيرة. يشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وباسم سمرة، وسيد رجب، وإياد نصار، ونسرين أمين، وأسماء جلال، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد فهمي، وكريم عبد العزيز، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.