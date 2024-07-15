أحمد سعد يطل مع ابنته الصغرى في حفله بالساحل.. هل تشبهه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً عفوياً من حفل النجم أحمد سعد في الساحل الشمالي ظهر فيه وهو يحمل أصغر بناته مريم.

وحرص النجم المصري خلال الحفل على حمل ابنتيه الصغيرتين والاحتفال بيوم ميلاد ابنته الصغرى وسط حماسة الجمهور وتصفيقهم الحار، في أول ظهور علني للطفلتين على المسرح.

وأطل أحمد على المسرح بطقم صيفي من Versace عبارة عن شورت وقميص باللون الأسود مع رسومات بحرية باللون الأبيض، واحتضن طفلته وعرفها بالجمهور قائلاً: “مريم أول سنة ليها في حياتها فأول عيد ميلاد هنحتفل بيه معاكم”، وغنّى أغنية الميلاد مع الجمهور بعفوية.

وفي لقاء ضمن برنامج “Et بالعربي” ظهر أحمد سعد وهو يحمل ابنته ويقبّلها ويقول: “ميما مريم، أصغر إنتاجاتي الإنسانية والعملية، النهاردة كان عيد ميلادها كل سنة وإنتي طيبة يا روح قلبي… أعز واحدة في العالم”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع حركة أحمد العفوية وحرصه على إظهار طفلته في الإعلام رغم انفصاله عن زوجتها والمشاكل التي رافقت طلاقهما، معلناً بطريقة غير مباشرة تخطّيه مشاكله الشخصية.