فن ومشاهير

مسلم يفسخ خطوبته للمرّة الثانية: “خسرت كتير قوي من حياتي”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ المغني مسلم الجمهور بإعلان انفصاله عن خطيبته يارا تامر للمرة الثانية خلال هذا العام.

وأكد الفنان المصري الخبر من خلال منشور عبر خاصية الستوريز على انستغرام كتب فيه: “محتاج أقول حاجة يمكن مش هتكون مهمة قوي للناس دلوقتي لأن حاسس أن الناس زهقت من الموضوع ده، بس حبيت أوضح علشان رضيت ضميري قدام ربنا. تم فسخ خطوبتي من يارا تامر وأتمنى لي حياة جميلة ونجاح واستمرار لأن حاولنا كتير وأنا خسرت كتير قوي من حياتي ووقتي قصاد التجربة دي وفشلت”.

وأضاف: “الحمد لله بحمد ربنا أنه بين لي كل حاجة تخليني أبقى في حالي، وآسف لنفسي مرة تانية والمرة دي بجد اتعلمت الدرس شكرا المرة دي اتقفل الموضوع نهائي”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع قرار مسلم، متمنيين له السعادة والحب في حياته، لا سيما وأنه سبق وأعلن في مايو الماضي عن  فسخ خطوبته من يارا تامر، بعد أسابيع من احتفاله بخطبته في قصر البارون وسط عدد من نجوم الوسط الفني.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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