هل إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب في لبنان يعود لأزمتها الأخيرة مع طليقها؟

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الشركة المنظمة لحفل المطربة شيرين عبدالوهاب بإلغاء حفلها في لبنان، والذي كان مقررا طرحه يوم 20 يوليو نهاية الشهر الجاري، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شيرين عبدالوهاب

نشرت الشركة المنظمة للحفل في منشورها، قائلة: "تم إلغاء حفل شيرين.. يؤسفنا أن نعلن عن إلغاء حفل شيرين، استرداد التذاكر متاح، نحن نقدر تفهمكم ونتطلع إلى الترحيب بكم في الفعاليات المستقبلية في بيروت، ترقبوا التحديثات".

من ناحية أخرى، اشتعلت التطورات مؤخراً، في أزمة المطربة شيرين عبدالوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، حيث انتهى الأمر بينهما بتحرير محضر بالتعدي عليها بالضرب داخل شقة تستخدم كاستوديو بمنطقة التجمع الأول، كما كشف المستشار القانوني ياسر قنطوس، المحامي الخاص والمتحدث الرسمي باسم شيرين، أنه لا يوجد أي تنازل عن المحضر الذي حررته شيرين عبدالوهاب ضد حسام حبيب.

شيرين عبدالوهاب

تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

انطلقت الأحداث بين شيرين عبدالوهاب حسام حبيب عندما حررت الأولى محضرا تتهم طليقها بالتعدي عليها وإصابتها داخل ستوديو بالتجمع الأول، نتيجة لهذا الاعتداء، تعرضت شيرين لكدمات متفرقة في جسدها، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قال ياسر قنطوش، المحامي الخاص بشيرين عبدالوهاب والمتحدث الرسمي باسمها، إن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث في المحضر الذي حررته شيرين ضد حسام حبيب.

وأكد ياسر قنطوش أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل النيابة العامة بالقاهرة للتأكد من صحة الاتهامات المقدمة.

شيرين عبدالوهاب

ومن جانبها اصطحبت جهات التحقيق المطرب حسام حبيب لمعاينة الاستوديو محل الواقعة واتهام شيرين عبدالوهاب له بتكسيره، الأمر الذي أسفر عن إصابتها.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال حسام حبيب في اتهام شيرين عبدالوهاب له بالاعتداء عليها وواجهته بالتهم الموجهة إليه، وغادر مقر جهات التحقيق بعد الإدلاء بأقواله، كما قررت جهات التحقيق استدعاء شيرين عبدالوهاب للاستماع إلى أقوالها في اتهامها لطليقها بضربها والاعتداء عليها وإصابتها داخل ستوديو بالتجمع.

وتواصل جهات التحقيق في القاهرة الجديدة التحقيقات في الواقعة، وتُجرى في الوقت الحالي معاينة لمسرح الواقعة، وهو ستوديو موجود في منطقة بالتجمع الخامس.

كما انتشرت تسجيلات صوتية للفنان حسام حبيب وفي منتصف الشهر الماضي، تحتوي على أسرار شخصية وعائلية للفنانة شيرين عبد الوهاب.

شيرين عبدالوهاب

نفى حسام حبيب مسئوليته عن تسريب هذه التسجيلات، مؤكدًا أنها سرقت من هاتفه الشخصي وأنه سيقاضي المسئولين عن هذا الفعل.

محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر عن استيائه من الوضع الحالي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلاً: "استغفر الله العظيم وأتوب إليه"، حيث جاء هذا التعليق بعد أن تم تسريب تسجيلات صوتية تتعلق بالأمور العائلية لشيرين وشقيقها.

وأعلن محمد عبدالوهاب أنه سيلجأ للقضاء لمواجهة التسريبات المتداولة على مواقع التواصل، والتي وصفها بأنها أكاذيب تهدف إلى تشويه سمعة عائلته.