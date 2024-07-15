فؤاد عبدالواحد يخطف الأضواء ويحلق في جولة المملكة بين الطائف وأبها

ياسر رشاد - القاهرة - عاش الجمهور السعودي في مدينتي الطائف وأبها ليتين غنائيتين حملتا جميع أنواع الطرب والموسيقى الخليجية والعربية، أحياها الفنان فؤاد عبدالواحد ضمن حفلاته في جولة المملكة 24، بدأها مع جمهور مدينة الطائف في مسرح جامعة الطائف "القاعة الكبرى"، وسط حضور وتفاعل كبير مع أغنياته الذي قدمهم برفقة فرقته الموسيقية، تنوع في اختياراته من أغنياته التي يم يتوقف الجمهور عن الغناء معه طول فقرات الحفل الجماهيري الناجح بامتياز.

فؤاد عبدالواحد

فؤاد عبدالواحد

وقد حققت الحفلتين الغنائيين في الطائف وأبها "كامل العدد" محققين الـ Sold out ، حيث قام فؤاد بالانتقال مباشرة بعد الحفل الى مدينة أبها لإحياء الحفل التالي بمشاركة الفنانة آمال ماهر، حيث قدم أفضل أغنياته ذات الألوان الغنائية المختلفة على مسرح جامعة الملك خالد في أبها، مشعلاً أرجاء المسرح غناء وطرباً على أنغام أغنياته.

فؤاد عبدالواحد

فؤاد عبدالواحد: شكراً لأهل المملكة الغالين

وقام فؤاد عبدالواحد بعد الإنتهاء من حفلته في الطائف وأبها في جولة المملكة بشكر كل القائمين على تنظيم الحفلين وعلى رأسهم رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وقال عبر جميع منصاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: "من ليالي #جولة_المملكة من الطائف إلى أبها.. شكراً لهيئة الترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ ولشركة بنش مارك المبدعين على هذا التنظيم الممّيز، شكراً لأهل المملكة الغالين على الليالي الجميلة الي قضيتها معكم وعلى محبتكم و حفاوة استقبالكم".

فؤاد عبدالواحد

توجه فؤاد عبدالواحد بالشكر على تفاعل الجمهور ومحبته الذي لمسها خلال الحفلين وقال: "لمست زيادة الحب والتقدير من الجمهور السعودي الرائع".