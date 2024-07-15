سحر ابراهيم تشارك فى مسرحية "مفاتيح النجاح"

ياسر رشاد - القاهرة - تخوض الفنانة سحر ابراهيم تجربة فنية جديدة، حيث تقف على خشبة المسرح لأول مرة.

وأكدت سحر ابراهيم أنها تشارك فى مسرحية "مفاتيح النجاح"، والتي تواصل بروفاتها حاليًا.

وأضافت أن المسرحية تدور حول عدد من مفاتيح النجاح التي يجب أن يحصل عليها كل شخص حتي يحقق نجاحًا ويشعر بالسعادة.

وتابعت أن الرضا والثقة بالنفس من ضمن مفاتيح النجاح التي ستكشف عنها المسرحية فى إطار مثير.

وأشارت أن المسرحية تجري بروفاتها حاليًا على إحدي المسارح الخاصة، مؤكدة أنها ستعرض خلال الشهر المقبل.

وأعربت الفنانة سحر ابراهيم عن سعادتها بالتعاون مع مخرج المسرحية مؤكدة أنه يهتم بكل صغيرة وكبيرة داخل البروفة.

واختممت أنها تتمني أن تحقق المسرحية نجاحًا كبيرًا وقت عرضها على خشبة المسرح، كما أنها تنتظر ردود أفعال جمهورها بشغف شديد.