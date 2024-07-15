طلقت مراتي بسبب سحر حماتي.. أبرز تصريحات علاء عوض مع ياسمين عز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان علاء عوض، عن أسباب طلاقه من المطربة مها خليل، وذلك خلال ظهوره ببرنامج "كلام الناس"، على فضائية "ام بي سي مصر".

وأكد الفنان علاء عوض، إنه تزوج 4 مرات أخر مرة كانت من 20 سنة، لكن كان زواجه من مها خليل صعبًا للغاية,

وأضاف: "مفيش حاجة قفلتني من الجواز، لكن أنا كان حظي وحش مع الزوجة الأولى مها خليل، والدتها كانت رفضاني والأب مكروه من أسرته، لما حصل الحب قررت أتجوزها لكن مامتها رفضت.

والدة زوجتي الأولي عملتلي أعمال سفلية

وتابع: بقيت أنا مكروه عند الأم لأني اتجوزت بنتها غصب عنها، وبقيت تعملي أعمال سفلية والشر اشتغل، وبعد سنة زواج قولت لمراتي حرام مش هنعرف نعيش كده في صراع بينك وبيني ومع والدتك، وبعد كده أطلقنا وانكسرت في حبي الأول".

وأشار: "أنا اتجوزت بعد كده التانية والتالتة والرابعة في 3 سنين وتبت بعدها، الجواز حاجة جميلة جدًا كل حاجة فيه ليه إيجابيات وسلبيات، لكن أنا عندي 5 بنات من إخواتي للي هما بناتي برضة، وكان عندي فرص كتير اتجوز وأخلف واخترت إني مخلفش، يمكن دلوقتي الوضع بقى كده وأنا مش زعلان منه، أنا اخترت أربي كلاب، الكلب الكبير عجوز عنده 13 سنة والصغير لذيذ، هما دول حياتي كلها وبصرف عليهم 70% من الفلوس اللي بتحصل عليها بس انا مبسوط كده".

ولفت علاء عوض: "جميلة صدمتنا على جميع المستويات، فهي بدأت مسيرتها الفنية بمسلسل تحت السيطرة، ولم تكن تتحدث من قبل عن دخولها مجال الفن".

وأوضح: “لم نقم بمساعدة جميلة إطلاقا خلال دخولها الفن، واعتمدت على نفسها ونجحت دون أي واسطة”.

وكان علاء عوض، شارك متابعيه على السوشيال ميديا مؤخرًا فيديو وهو يرقص مع ابنه شقيقة الفنانة جميلة عوض، التي تحتفل بزفافها الليلة على المونتير أحمد حافظ.