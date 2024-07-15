"أما أتكلم".. بهاء سلطان يتعاون مع أيمن بهجت قمر فى أغنيته الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق المطرب بهاء سلطان أغنيته الجديدة بعنوان "أما أتكلم" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع موبازى وميكس وماستر جلال حمداوى وتسجيل غناء ميدو منير واشراف عام سعيد امام ومدير انتاج ماجد سليمان وإنتاج روتانا .

بهاء سلطان

وتقول كلمات الأغنية:

كل اما اتكلم يقطم سكتم بكتم ساكت عامل فيها مكتم يظهر حد مفهمه تلفت نظر الناس، كل اما أتقدم على فكره الدنيا دي فيها كتير ومافيش اكتر م الناس الفُله وبيه ومن غيره عادي الصبح بييجي الشمس بتطلع من بعدها بالليل بتعتم، هقفل لو فيها ح يسوق اصل دماغي زي الترباس، انا مش النوع المدلوق حد يوصل له خلاص، ما هو لو يسمعني يروق هنفهم بعضنا ونأنتم بفتحله السكه يقفِّل ومفهمني ان انا متغفِّل، او مُتطفل اسف عاجنه وخابزه وفاهم دي حركات، اه دي شطه وفلفل واكمن انا مستطيبُه، على ايده اكيد انا عمري ما هضربه بكره هيندم يحلم يرجع، بس ساعتها انا مكسوف له اما انا والكل عليه هنحفِّل .

وتألق النجم بهاء سلطان مؤخرًا فى عددًا من الأغاني منها أغنية "تنزل فين" و"مارتحناش"، و"دادينا" و"ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

ونجحت أغنية "دلوقتى عجبناكو" فى تصدر التريند وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وهي من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.