أمير عيد يروج لعمل جديد بعنوان Roxi

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

روج الفنان أمير عيد لأحدث أعماله الفنية، بعنوان Roxi، والذي من المقرر طرحه يوم 17 يوليو.

طرح "عيد" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، البوستر الترويجي للعمل، وظهر خلاله بإطلالة كلاسيكية قديمة مع ندى أبادير، وعلق: "Roxi 17-7-2024".

ولم يوضح أمير هل هو ألبوم جديد أم فيلم سينمائي.

وكان أمير عيد قد أثار تساؤلات جمهوره، بعدما حذف جميع منشوراته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ثم طرح "عيد" مقطع فيديو واحد فقط، ويبدو وكأنه برومو تشويقي لمقابلة تليفزيونية في أحد البرامج الحوارية الأمريكية الكلاسيكية القديمة.

ويظهر خلاله أمير بإطلالة وتصفيف شعر قديم، كما أن المقابلة بالأبيض والأسود، وعلق كاتبا: "interview The Late Night Show".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أمير عيد هو مسلسل "دواعي السفر" الذي عرض على منصة WATCH IT ويدور حول الشاب علي، الذي يقدم أمير عيد شخصيته، والذي يفكر في الانتحار، وأيضًا جاره إبراهيم، ويجسد شخصيته كامل الباشا، وهو مسن ويعيش بمفرده، ليجد كليهما في الآخر ملجأ لنفسه.

مسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزي، أحمد فاضل، أيمن الشيوي، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمي، آدم الألفي، مريم نعوم، جلا هشام، وياسمين سمير، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد ناير.