سلمان خان يهنئ أنانت أمباني على زفافه الأسطوري في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص نجم السينما الهندية سلمان خان على تهنئة أنانت أمباني نجل رجل الأعمال موكيش أمباني بحفل زفافه الأسطوري الذي شهد حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم والمشاهير والسياسيين من حول العالم واستمر لأيام في الهند.

ونشر سلمان خان صورة لأنانت أمباني عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها مع زوجته راديكا ميرشانت وهما يخضعان لجلسة تصوير رومانسية، وعلق: "أنانت وراديكا السيد والسيدة أنانت أمباني، أرى الحب الذي تحملانه لبعضكما البعض ولعائلاتكما، لقد جمعكما الكون معًا، أتمنى لك كل السعادة والصحة، لا استطيع الانتظار للرقص عندما تصبحان أروع والدين".

وشهدت مراسم الاحتفال بحفل زفاف أنانت أمباني تواجد عدد كبير من النجوم والمشاهير، بينهم: كيم كارداشيان، كلوي كارداشيان، جون سينا، شاروخان، المنتج الهندي بوني كابور، بريانكا شوبرا وزوجها نيك جونز وسط احتفالات عديدة في الهند.

وشهدت الهند مراسم احتفالات توديع عزوبية أسطورية بشهر مارس الماضي في مدينة جامناجار واستمرت لنحو 5 أشهر وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما الهندية وهم أميتاب باتشان، سلمان خان، رانفير سينج، ديبيكا بادكون، وعامر خان.

يذكر أن سلمان خان يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم الخيال العلمي "Sikandar" ويعرض بحلول عام 2025.

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