"أسأل الله أن يجعل العملية سهلة".. حمادة هلال يناشد جمهوره الدعاء لشقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تعرض شقيق المطرب حمادة هلال، لوعكة صحية مفاجئة، مناشدًا جمهوره الدعاء له بالشفاء.

نشر الفنان حمادة هلال ستوري، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وكتب: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها سهلة وتقوم بالسلامة يا أخويا، اسألكم الدعاء إلى أخي مدحت هلال أن الله يشفيه ويجعل العملية سهلة، يارب العرش العظيم".

وكانت آخر أعمال الفنان حمادة هلال مسلسل "المداح - أسطورة العودة"، الذي عرض في دراما رمضان عام ٢٠٢٤.

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