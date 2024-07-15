فيفي عبده تكشف سر ابتعادها عن برامج المقالب: قلت حقي برقبتي بعد هذا المقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة فيفي عبده عن السبب وراء ابتعادها عن المشاركة في برامج المقالب خلال الفترة الماضية وذلك عبر بث مباشر على حسابها الرسمي بتطبيق "تيك توك".

وأطلت فيفي عبده على جمهورها ومتابعيها وتحدثت معهم عن العديد من الموضوعات منها سر عدم قبولها المشاركة ببرامج المقالب.

وقالت فيفي عبده: "أنا قافلة موبايلاتي بقالي 4 سنين عشان محدش يعتر عليا، كل المقالب اتأذيت منها لأن مفيش حاجة كنت متوقعاها، أخر حاجة خلتني أبطل كل المقالب دي، لما روحت البلد الأفريقي اللي كان فيها كاوتش على الزلط ده كسرلي العمود الفقري فتفته كده، وخلاني أقول حقي برقبتي".

وشاركت الفنانة فيفي عبده خلال السنوات الماضية بعدد من برامج المقالب أبرزها برنامج "هاني في الأدغال" تقديم الفنان هاني رمزي، إلى جانب عدد من برامج المقالب الخاصة بالفنان رامز جلال منها برنامج "رامز مجنون رسمي" والتي كشفت فيفي عن تعرضها للإصابة بسببه وقالت: "أنا اتكهربت كتير وحسيت إن ضوافري خرجت من إيدي ومبقتش عارفة أسمع كويس زي الأول".

وتواصل الفنانة فيفي عبده الاستمتاع بعطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي وتقوم بنشر صور ومقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وتلقى إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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