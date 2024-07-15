شكرا لقرائتكم خبر عن إيموند بديلا لـ شقيقه فى الحكم بالحلقة الخامسة من House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، والتي طرحت منذ ساعات على شبكة HBO، حوارا شيقا ما بين الملكة راينيرا وميساريا بعد إحساس الأولى أنه يتم تهميشها في اجتماعات المجلس الصغير وأنهم لا يريدونها الذهاب إلى الحرب خوفا عليها، على عكس حالتها إذا كانت رجل فكانت ستتعلم استخدام السيف منذ اللحظة الأوى، ولهذا اخبرتها ميساريا أنها يمكنها استخدام رعاياها لصالحها دون ذهابها إلى كينجزلانديج.

ومن ثم التقت الملكة راينيرا مع الأميرة بايلا، وتحدثتا حول موت الأميرة رينيس عمة الأولى وجدة الثانية لينتهى الحديث بينهما بإعطاء راينيرا العلبة التي تحتوى على دبوس مساعد الملك لـ بايلا لـ إعطائها لـ جدها اللورد كورليس فيلاريون.

ومن ثم تلاعبت اليس من جديد بـ عقل الأمير دايمون من خلال حلم جديد الذى جمعه مع والدته والذى اخبرته فيه أنها كانت تتمنى أنها انجبته الأول.

وفى خلال وقت الغذاء اخبر الأمير دايمون السير سايمون سترونج أنه حاكم قلعة هارينهال وأنه سيتمكن من جمع الأموال الممكنة للحصول على الخدمات المطلوبة من حداده وغيرها، خاصة بعد نقل السير لاريس سترونج لـ ثروة عائلته لـ كينجزلاندج.

ومن ثم انتقلت أحداث الحلقة الخامسة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon إلى كينجزلانديج حيث استقر المجلس الصغير على اختيار الأمير إيموند ليحل محل شقيقه الملك إيجون الثانى، بعد ان حاولت الملكة أليسنت السيطرة على العرش الحديدي.

وتتابعت احداث الحلقة حيث أمر الأمير إبموند بإنزال جثث صائدى الفئران التي أمر بتعليقها شقيقه الأكبر إيجون الثانى في أول أوامره كـ ملك.

ومن ثم انتقلت الأحداث إلى حيث التقى الأمير جاكاريس فيلاريون بـ عائلة فراى الذى وصل معهم لاتفاق لكى يعلنوا ولائهم لـ والدته الملكة راينيرا، في مقابل قلعة هارينهال.

وعادت الأحداث من جديد إلى قلعة هارينهال حيث دار حول بين الأمير دايمون واليس الساحرة التي تقوم بـ جعله يرى كوابيس سواء اثناء نومه أو استيقاظه والتي شرحت له ما شاهدته، وما تسمعه من قصص من مختلف المملكة، ألا أن الأخير أخبرها بخطته لـ يحكم هو وراينيرا المملكة كـ ملك وملكة، أو في حينها سيكون ميت.

والتقت الأميرة بايلا بـ جدها اللورد كورليس فيلاريون واعطته دبوس مساعد الملك الذى اعطته لها المكلة راينيرا وارادت منها أن تعطيه له لكى يساعدها في الحكم بعد وفاة زوجته الأميرة رينيس، وانتهى النقاش بينهما بعد أن اخبر الثانى حفيدته أن أراد ان تكون وريثته ألا أنها اخبرته أنها تتكون من النار والدم، ووريث دريفتمارك يجب أن يكون من الملح والبحر.

وقررت الملكة راينيرا إرسال السير ألفريد إلى قلعة هارينها في محاولة أخيرة منها لمعرفة نوايا زوجها الأمير دايمون، بدلا من إرسال غراب لن يقوم بالرد عليه.

وتتاعبت الأحداث في هارينهال حيث ذهب مجمع من شعب مملكة الروافد لـ الأمير دايمون عد سرقة ونهب حدثت قى المملكة، بعد تمكن ويليان بلاكوود من السيطرة على عائلة الـ براكن، ألا أنه في خلال حديثهم يرى دايمون كوابيس جديدة.

وانتهت أحداث الحلقة في دراجونستون حيث التقت الملكة راينيرا مع ابنها الأمير جاكاريس فيلاريون الذى كشف لها عن خطته في استقطاب عائلة فراى لصفهم، وأنه يحاول دعم والدته بالرغم من خوفها الظاهر عليه، وتأكيدها من أنه لن يستطيع الوقوف أمام الأمير إيموند وتنينه فيجار.