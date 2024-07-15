“ميكس” الأنفوشى للايقاعات والتنورة يشعل الأجواء فى ثانى ليالى فعاليات قصور الثقافة بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة -

أشعل ميكس فرقتي الانفوشى للايقاعات الشرقية والتنورة التراثية الأجواء فى ثانى ليالى فعاليات قصور الثقافة بمهرجان العلمين.

وبدأت قبل قليل، الليلة الثانية من فعاليات هيئة قصور الثقافة بمهرجان العلمين فى دورته الثانية، والتى تأتى ضمن برنامج وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، وفي حضور إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، وحشد جماهيري ولفيف من القيادات والصحفيين والإعلاميين.

بدأت الفقرات بمزيج من رقص التنورة مع دقات ايقاع الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، وعلى نغمات أغنية يا حلوة يا شيلة البلاص، ليضفى مزيجاً من البهجة على الحاضرين.

وقدمت الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان عزت بسيوني مجموعة من عروضها وذلك على الممشى السياحي بمدينة العلمين.

وعلى نغمات المزمار البلدي استكملت فرقة التنورة التراثية، بقيادة مدير الفرقة محمد صلاح، فقراتها، في اليوم الثانى على التوالى وسط إقبال كبير وتفاعل الحاضرين فى جو من المرح سيطر على الأجواء.

انطلاق مشاركة قصور الثقافة بمهرجان العلمين

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قدمت أولى مشاركاتها في الدورة الثانية من مهرجان العلمين، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمزمع إقامتها على مدار 6 أسابيع في الفترة من 14 يوليو وحتى 21 أغسطس المقبل، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وإيمان حمدي مدير عام المهرجانات، قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد، عرضا فنيا، بالممشى السياحي بمدينة العلمين، تضمن عددا من الاستعراضات المعبرة عن التراث السكندري وهي "بنات بحري، الصيادين، حلاوة شمسنا، التنورة، غزل إسكندراني، إسكندرانية، الزفة، تحيا مصر".

ووسط تفاعل من الأطفال والكبار، قدمت فرقة التنورة التراثية بقيادة محمد صلاح مجموعة من الاستعراضات الفنية على آلات المزمار والطبول، منها ديفيله المولد، واستعراض التنورة.

العروض الفنية تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الأول عروضا فنية لفرق: التنورة التراثية، أوبرا عربي، الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بجانب عروض الفنون الشعبية لفرق الحرية السكندرية، والأنفوشي وملوي وحتى 17 يوليو الحالي.

"مهرجان العلمين" هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.