"حبايب قلبي".. كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت المطربة كارمن سليمان أغنية "حبايب قلبى" وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الميني ألبوم الخاص بها، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضرى، والكليب من إخراج ساندى.

وكانت كشفت المطربة كارمن سليمان عن موعد طرح أولي أغاني الميني ألبوم الجديد بعنوان «حبايب قلبي».

ونشرت كارمن سليمان مقطع فيديو من الأغنية من خلال حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».

وكتبت كارمن سليمان قائلة: “ادعولي من قلوبكم .. الفرحة تتم».

ومن المقرر طرح الأغنية غدًا الاثنين في تمام الساعة 7 مساء عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات الموسيقية”.

وأغنية حبايب قلبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، ومن إنتاج مصطفى جاد.

وكانت طرحت المطربة كارمن سليمان كليب "كنا في مكان"، فى شهر فبراير الماضي 7عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وقررت الخروج من عباءة الرومانسية في موسم عيد الحب.

واستخدمت كارمن سليمان الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

وتعد أغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني، وتحت إدارة إيهاب صالح، وإنتاج شركة CS Music.

وتقول كلمات الأغنية:

كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش

أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام.. وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه

كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش

أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام

وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه

سلم عليّا.. وابتسملي

مديت إيديا.. لقيته قاملي

وقالي أهلًا عاملة إيه؟

اتحكالي كتير عليكي.. ضحكت