مادونا تحتفل مع ابنتها بذكرى نجاتها من الموت بأعجوبة

ياسر رشاد - القاهرة - استمتعت مادونا بتناول الغداء مع ابنتها إيستير في مدينة نيويورك أمس، الأحد. وبحسب صحيفة "ديي ميل" البريطانية، أظهرت المطربة الأمريكية الشهيرة ، مادونا، البالغة من العمر 65 عامًا أناقتها الفائقة في فستان أسود بالكامل خلال نزهة نادرة مع ابنتها بالتبني البالغة من العمر 11 عامًا .





وارتدت نجمة البوب، مادونا، فستانًا ماكسي أنيقًا مع سترة كارديجان من نفس اللون، وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية داكنة كبيرة الحجم لإطلالة بسيطة. بدت رفيقتها الشابة وكأنها تتلمس طريقها في عالم الموضة بفستانها المطبوع بنقشة حيوانات، مما أظهر أسلوبًا مميزًا له في الموضة مستقبلاً.

وتأتي هذه النزهة بعد أن تحدثت مادونا - وهي أيضًا أم لكاً من لورديس ليون ذا الـ 27 عامًا، وروكو ريتشي صاحبة الـ 23 عامًا، وديفيد باندا، ذا الـ 18 عامًا، وميرسي جيمس، 18 عامًا، وتوأم إيستير ستيلا - عن الذكرى السنوية الأولى للوعكة الصحية التي كادت تودي بحياتها.

وكانت عائلة نجمة البوب هرعوا بها إلى المستشفى بعد أن تبين أنها فاقدة للوعي نتيجة لعدوى بكتيرية شديدة، وأودعها الأطباء وحدة العناية المركزة واحتاجت إلى الإنعاش القلبي. وفي وقت لاحق، كشفت أنها دخلت في غيبوبة أثناء محاولتها النجاة من الموت، حيث واجهت مضاعفات بما في ذلك فشل الرئة والكل، ونشرت سلسلة من الصور المثيرة للجدل على موقع إنستجرام.

وكتبت: "يوم الرابع من يوليو سعيد! في مثل هذا اليوم منذ عام، عدت للتو إلى المنزل من المستشفى بعد النجاة من مرض هدد حياتي، بالكاد كنت أستطيع الوقوف على قدمي في حديقتي الخلفية، لقد تعافيت بمعجزة وقضيت عامًا رائعًا. الحمد لله. وكان من المقرر في الأصل أن تبدأ مادونا جولتها التي أطلقت عليها اسم The Celebration Tour في 15 يوليو 2023، في فانكوفر بكندا، ولكن وضعها الصحي لم يسعفها لذلك وجرى تأجيلها لمدة 3 أشهر بعد المخاوف الصحية.

وانطلقت الجولة في نهاية المطاف بأربع ليالٍ في O2 Arena في لندن في 14 أكتوبر واستمرت في جميع أنحاء أوروبا حتى أوائل ديسمبر. وظهرت مادونا في الرابع من مايو بحفل موسيقي مجاني ضخم على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو حضره اجتذب 1.6 مليون معجب.