نانسي عجرم تخطف الأنظار بحفلها في الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت النجمة نانسي عجرم متابعيها على تطبيق تبادل الصور والفيدوهات انستجرام صورًا رائعة من حفلها في الأردن ولفتت الأنظار بفستانها الناعم.

نانسي عجرم

وتألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بفتان ناعم نأسود اللون، تميّز بقصّة مجسّمة بالكامل تبرز رشاقتها مع فُتحة عالية عند الساق مع قبة عالية مرصّعة بحبيبات الستراس ويتدلّى من فوقه كام تزينت أطرافه بالحبيبات نفسها.

وجاء فستان نانسي عجرم من توقيع المصمّم ريمون فيليب، ويبلغ سعره حوالي 80 ألف دولار، ونسّقته نانسي بلمسات ناعمة من الإكسسوارات الفضية الأنيقة.

نانسي عجرم

واختارت نانسي عجرم كعادتها مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان الترابية، وتركت شعرها الناعم ينسدل على كتفيها.

ظهرت الفنانة نانسي عجرم، في مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا، وهي تداعب أحد الحضور بحفلها في البحر الميت بالأردن، التي أحيته ليلة الجمعة.

وظهرت نانسي عجرم في الفيديو، تضحك لأحد الحضور خلال فاصل بين أغنيتين، وداعبته قائلة: بكرا.

حفل نانسي عجرم في الأردن

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفلاً غنائيا ساهرًا لها ليلة الجمعة، في البحر الميت بالأردن، بحضور جماهيري كبير، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

تألقت نانسي عجرم، خلال الحفل، بفستان اسود طويل ومفتوح من الأمام، وقدمت باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة من أبرزها: (بدنا نولع الجو، عم بتعلق فيك، آه ونص) وغيرها من الأغاني.

أحدث أغاني نانسي عجرم

كانت طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

من جهة أخرى، حلت الفنانة نانسي عجرم، ضيفة على برنامج carpool karaoke بالعربي، وتحدثت عن أعمالها الفنية وحياتها الخاصة.

ووجه لها المذيع سؤالا عن فنانة أو فنان تريد أن تهدي له وردة صفراء، فأجابت نانسي عجرم بأنه الفنان عمرو دياب، مؤكدة أنها معجبة بأغانيه وشغله ونجاحاته.

حفل نانسي عجرم في لبنان

ومن المتوقع أن تحيي الفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيا في لبنان يوم 26 يوليو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان بيبلوس الدولي ، ومن المقرر أن تقدم باقة من أجمل أغانيها المميزة.

أغاني نانسي عجرم

وطرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة تيجي ننبسط، في أول أغسطس 2023، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.