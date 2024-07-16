مهرجان العلمين يعلن نفاد الدفعة الأولى من تذاكر حفل عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام التي تقام في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل في مدينة العلمين الجديدة عن نفاد الدفعة الأولى من حفل النجم عمرو دياب المقرر إقامته ضمن الفعاليات يوم 9 أغسطس المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على "انستجرام"، ملصق دعائي للحفل أعلنت خلاله نفاد الدفعة الأولى من الحفل بعد ساعات من فتح باب الحجز، وكشفت عن فتح باب حجز الدفعة الثانية.

وتشهد النسخة الثانية لمهرجان العلمين هذا العام مشاركة عدد كبير من أبرز نجوم الغناء من مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، إلى جانب العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية بحضور ألمع النجوم والشخصيات المؤثرة.

وكشفت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

وأكد القائمين على المهرجان أن النسخة الثانية ستشهد اختلاف كبير عن الدورة الأولى نظرًا لاكتمال الخدمات في مدينة العلمين الجديدة.

يذكر أن عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في الرياض يوم 18 يوليو الجاري.

اقرأ أيضا:

هنا الزاهد تكشف سبب انفصالها عن أحمد فهمي ونصيحة تامر حسني لها

"مشاكلنا صعبة".. خطيبة مسلم تكشف أسباب فسخ الخطوبة