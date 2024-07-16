مارفل تتراجع عن تقديم شخصية إسرائيلية بفيلم جديد خوفًا على الإيرادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تراجعت شركة "مارفل" عن تقديم شخصية إسرائيلية اسمها "صابرا" بعدما كان من المقرر ظهورها بفيلم الأبطال الخارقين المنتظر "Captain America: Brave New World" الذي يعرض في شهر فبراير لعام 2025.

وجاء سبب التراجع خوفًا من تأثير مقاطعة الملايين من محبي عالم الأبطال الخارقين الداعمين للقضية الفلسطينية حول العالم للفيلم.

وكان من المفترض أن تجسد شخصية "صابرا" الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس، ولكن تم التراجع في اللحظات الأخيرة ولن يتم تقديمها وتم تعديل الشخصية لتصبح بطلة خارقة روسية.

أعلنت شركة مارفل عن ظهور الشخصية الإسرائيلية لأول مرة عام 2022 ضمن أحداث فيلم "Captain America: Brave New World" الذي يستكمل بطولته الممثل الأمريكي أنطوني ماكي ويجسد خلاله شخصية البطل الخارق "كابتن أمريكا"، وجاء بديلًا للممثل الأمريكي كريس إيفانز الذي لعب الشخصية لسنوات.

ظهرت شخصية "صابرا" لأول مرة في قصص مارفل المصورة عام 1980، كونها عميلة لجهاز الموساد الإسرائيلي وتقاتل من أجل دولة إسرائيل، وتعرضت الشركة بعدها لحملة انتقادات ومقاطعة كبيرة وتهديدات بسحب الاستثمارات.

وتتمتع شخصية "صابرا" في القصص المصورة بعدد من القوى الخارقة منها السرعة، وقوة الشفاء المتجددة، القدرة على شحن الآخرين عن طريق نقل طاقة حياتها إليهم.

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