"كولونيا" يشارك في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان الفلسطيني كامل الباشا باختيار فيلمه الجديد "كولونيا" كمشروع قيد التنفيذ للمشاركة في برنامج "Final Cut" المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بشهر سبتمبر المقبل.

ونشر كامل الباشا صورا من كواليس تصوير الفيلم عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "لقطات من الفيلم المرتقب كولونيا للمخرج محمد صيام ومن بطولة أحمد مالك وكامل الباشا، إنتاج محمد حفظي- فيلم كلينيك".

تدور أحداث فيلم "كولونيا" في إطار درامي حول حدث يجمع أبطال العمل في يوم واحد فقط، ونتيجة لهذا الحدث يضطر الأبطال لمواجهة بعضهم بأشياء لم يبوحوا بها من قبل، ويشارك بطولة الفيلم أحمد مالك، مايان السيد، عابد عناني، دنيا ماهر، إخراج أحمد صيام.

وكانت أخر مشاركات الفنان كامل الباشا مسلسل "دواعي السفر" بطولة الفنان أمير عيد وعرض على منصة "واتش إت" وشارك ببطولته نادين، أحمد غزي، أيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير، وتدور أحداث المسلسل حول إبراهيم الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته ويساعده في ذلك جاره الشاب علي.

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