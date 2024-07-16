"جرأة وفجر".. نرمين الفقي تعلن غضبها بسبب انتحال شخصيتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خرجت الفنانة نرمين الفقي عن صمتها وقررت الرد على انتحال اسمها من قبل أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "X" .

ونشرت نرمين الفقي ردها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، وعلقت: "الحقيقة من الجرأة والفجر أن حد يوثق صفحة على تويتر الذي يعتبر من أكبر وأهم المنصات، ويتكلم على لساني، إزاي وصلنا لهذه المرحلة، بالإضافة انا أصلا معنديش حساب على تويتر، يا ترى ما هي العقوبة القانونية لهؤلاء المرضى".

وشاركت الفنانة نرمين الفقي بعدد من الأعمال الدرامية والمسرحية خلال الفترة الماضية، منها مسلسل "بعد النهاية" وعرض بشهر مارس الماضي، ومسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرض بموسم دراما رمضان 2024، ومسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة الفنان محمد هنيدي وعرضت مطلع العام الجاري في "موسم الرياض".

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