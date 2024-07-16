حدث بالفن| تفاصيل طلاق فنان بسبب أعمال سفلية وآخر يفسخ خطوبته وثالث يحتفل بخطوبة ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ علاء عوض يكشف أسباب طلاقه من المطربة مها خليل، محمد فؤاد يحتفل بخطوبة ابنته "بسملة" في الساحل الشمالي، تركي آل الشيخ يعلن إحصائيات أسبوع شباك التذاكر السعودي، مسلم يعلن فسخ خطوبته على يارا تامر، مصير حفل محمد فؤاد في لبنان بعد إصابته بالعصب السابع، مواعيد وأسعار تذاكر العروض المسرحية في مصر، المايسترو هاني فرحات يكشف سبب عدم توليه رئاسة مهرجان الموسيقى العربية 32، القبض على مغني شهير بسبب تدخينه الحشيش على المسرح في رومانيا، وغيرها من الأخبار.

نجوى إبراهيم تثير الجدل: "لو مش فاضيين ممكن تدخلوا أمهاتكم دار مسنين"

تحدثت الإعلامية نجوى إبراهيم عن قيام بعض الأبناء بإيداع الأب أو الأم في دور الرعاية، بسبب مشاغل الحياة المختلفة.

للتفاصيل اضغط هنا:

"أعمال سفلية".. علاء عوض يكشف أسباب طلاقه من المطربة مها خليل

تحدث الفنان علاء عوض، عن أسباب طلاقه من المطربة مها خليل، خلال ظهوره ببرنامج "كلام الناس"، على فضائية "إم بي سي مصر".

للتفاصيل اضغط هنا:

طارق الشناوي: "يُحسب لمحمد رمضان اعتذاره على عكس عمرو دياب"

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمة صفع الفنان محمد رمضان لشاب في الساحل الشمالي، واعتذار النجم على ما حدث.

للتفاصيل اضغط هنا:

بالصور.. محمد فؤاد يحتفل بخطوبة ابنته "بسملة" في الساحل الشمالي

احتفل الفنان محمد فؤاد بخطوبة ابنته "بسملة" على شاب من خارج الوسط الفني، في حفل أقيم بالساحل الشمالي.

للتفاصيل اضغط هنا:

"اتقفل الموضوع نهائي".. مسلم يعلن فسخ خطوبته مع يارا تامر

أعلن مطرب المهرجانات مسلم، عن فسخ خطوبته للمرة الثانية عن يارا تامر، قائلا: "المرادي اتقفل الموضوع نهائي".

للتفاصيل اضغط هنا:

بعد إصابته بالعصب السابع.. مصير حفل محمد فؤاد في لبنان "خاص"

إصابة الفنان محمد فؤاد بالعصب السابع، طرحت أسئلة حول تأثير الإصابة على ارتباطاته الفنية، وهل بدأ خطوات إيقافها؟.

للتفاصيل اضغط هنا:

تصدر"جوازة توكسيك"..تركي آل الشيخ يعلن إحصائيات أسبوع شباك التذاكر السعودي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إحصائيات أسبوع شباك التذاكر السعودي في الفترة من 7 - 13 يوليو.

للتفاصيل اضغط هنا:

"ميمو" و"التلفزيون" و"السندباد".. مواعيد وأسعار تذاكر العروض المسرحية في مصر

يعيش المسرح انتعاشة كبيرة هذا العام، إذ تعرض العديد من الأعمال المسرحية التي يقوم ببطولتها نجوم المسرح المصري.

للتفاصيل اضغط هنا:

المايسترو هاني فرحات يكشف سبب عدم توليه رئاسة مهرجان الموسيقى العربية 32

كشف المايسترو الكبير هاني فرحات عن أسباب عدم توليه رئاسة الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب الأحداث في غزة، ومن المقرر إقامتها من 11 إلى 24 أكتوبر المقبل.

للتفاصيل اضغط هنا:

القبض على مغني شهير بسبب تدخينه الحشيش على المسرح في رومانيا

ألقي القبض على مغني الراب الأمريكي ويز خليفة على هامش مشاركته بمهرجان "!Beach, Please" الغنائي في رومانيا أول أمس الأحد، بعد حيازته مخدر الحشيش والتدخين على المسرح ما أثار جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

للتفاصيل اضغط هنا: