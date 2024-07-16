يسرا تنعى محمود العلايلي وتعتذر عن عدم حضور الجنازة لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة يسرا على نعي أسرة الدكتور الراحل محمود عزت العلايلي، حيث شاركت جمهورها بصورة له عبر السوشيال ميديا.

وكتبت "يسرا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "خالص عزائي في وفاة العزيز د. محمود العلايلي، تغمده الله بواسع رحمته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

وكشفت يسرا عن سبب عدم حضورها العزاء، وكتبت: "أعتذر عن عدم حضوري الجنازة لعدم تواجدي بمصر".

وأعلنت خبر الوفاة زوجة نجل الفنان عزت العلايلي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله زوجي الدكتور محمود عزت العلايلي اليوم الأحد الموافق 14 يوليو".

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