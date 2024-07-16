هنا الزاهد بفستان أنيق وعائشة بن أحمد أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها أحدث إطلالة لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قبل ظهورها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس"، وظهرت مرتدية فستان أسود أبرز جمالها.

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، بصورة جديدة، ظهرت مرتدية توب وتنورة منقوشة بالأسود والذهبي.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية كاجوال من تركيا، خطفت بها الأنظار.

نانسي عجرم

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها، أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، بعد تحضيرها حلوى "الكيك".

عائشة بن أحمد

تألقت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، في أحدث ظهور لها، عبر السوشيال ميديا، وظهرت بإطلالة جريئة أمام البحر.

ملك زاهر

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، مجموعة صور جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ظهرت مرتدية فستانًا بالأبيض والأزرق، أبرز جمالها وأناقتها.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان، جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي، صورًا جديدة أثناء قضاء إجازة فصل الصيف مع أبنائه.

نجوى كرم

تألقت المطربة نجوى كرم، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ونشرت مجموعة من الصور وهي مرتدية فستانًا طويلًا بجوار شاطئ البحر.

جوري بكر

كشفت الفنانة جوري بكر عن أخر ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس "كاجوال".

منة تيسير

شاركت الفنانة منة بدر تيسير صورة جديدة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، خطفت الأنظار بأحدث إطلالتها، وظهرت مرتدية فستان طويل عاري الكتفين.