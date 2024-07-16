بالفيديو.. هنا الزاهد تكشف أسباب إجرائها عملية تجميل في أسنانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم النجمة إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "DMC".

وكشفت الفنانة هنا الزاهد، عن أسباب خضوعها لعملية جراحية لتعديل أسنانها، وذلك بعدما أعلنت من قبل عن تعرضها للتنمر.

وقالت "هنا": "انا عملت السنتين اللي كانوا مضايقيني مش سناني كلها، أنا كان عندي سنتين هموت طول عمري انزلهم لتحت ورضيت بالأمر الواقع لغاية ما بقى عندي 30 سنة، وأنا بقول لماما كنتي عملتيها يا ماما، لكن أنا كنت فاكرة أن شكلي مميز وجمال، بس أنا لما بضحك أوي بلاقي السنتين طالعين لفوق".

وأضافت: "كان نفسي أبقى زي البنات أضحك يقولوا الله ابتسامتها حلوة اوي، لغاية ما روحت لدكتور وضبط موضوع أسناني، وانبسط اوي وضحكت في ساعتها أول ما بصيت في المراية، وفتحت لايف قُلت للناس أنا عملت أسناني".

وتابعت: "كنت مبسوطة أوي اليوم ده كل ما أعدي قدام مراية أبص على شكلي.. لأنه بقالي 30 سنة نفسي أشوفهم".

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك تامر حسني بطولة فيلم "ري ستارت" وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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