تعرف على موعد عرض فيلم "الملحد" في دور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن موعد عرض فيلم "الملحد" بدور العرض السينمائي في مصر بعد عدد من التأجيلات التي طالت العمل خلال الفترة الماضية.

وحصل فيلم "الملحد" على تصريح بالعرض من جانب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة خالد عبدالجليل تحت تصنيف عمري +16 للكبار فقط ومن المقرر عرضه في شهر أغسطس المقبل ضمن موسم أفلام الصيف هذا العام.

صابرين تتحدث عن تأجيل عرض فيلم "الملحد"

حلت الفنانة صابرين ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" الذي يبث عبر راديو "9090" وتحدثت عن كواليس فيلم "الملحد" وعن السبب وراء تأجيله أكثر من مرة خلال الفترة الماضية وقالت: "معرفش ليه لحد دلوقتي منزلش، مع أنه اجرأ وأحسن وأهم الأفلام اللي المفروض تتعرض في وقتنا ده".

محمد جمال العدل يتحدث عن كواليس فيلم "الملحد"

كما حل مخرج الفيلم محمد جمال العدل ضيفًا على نفس البرنامج في وقت سابق وأكد أن الفيلم تدور أحداثه في قضية شائكة وأن من كتب الفيلم هو الكاتب إبراهيم عيسى، موضحًا: "اسمه بيعمل جدل"، وقال: "عارف أن الفيلم صعب وأقدر أقولك بدون تواضع زائف أن ده يبقي أجرأ فيلم عربي حصل من 100 سنة، فيلم صعب جداً فيلم حساس بيتكلم في حاجة فى منتهى الحساسية ومفيش كلام بين السطور الموضوع واضح جداً فأنا عارف أنه فيلم تقيل ومش عارف الناس هتستقبله ولا لأ بس أنا ضميري المهني مرتاح ناحية تقديمه وكان لازم يجي وقت حد يناقش الموضوع ده لأن الظاهرة دي للاسف منتشرة جداً ومحدش بيناقشها".

تدور أحداث فيلم "الملحد" حول قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع، ويجمع الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية، وهم: الفنان أحمد حاتم، الفنان الكبير محمود حميدة، الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة تارا عماد، الفنانة شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج محمد جمال العدل.

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