شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "صول" تشارك فى مهرجان جرش بدورته الـ38 وتغنى لـ"غزة" نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة "صول" الفلسطينية، حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الثامنة والثلاثين، وذلك يوم الأربعاء 31 يوليو الجارى، في الساحة الرئيسية للمدينة الأثرية بجرش.

وتقدم فرقة صول أغنية لغزة بعنوان "اولادي عصافير الجنة"، وهي الأغنية الأولى من مجموعة أغنيات تمّ إنجازها بالكامل في قطاع غزة أثناء الحرب.

والأغنية عبارة عن موسيقى حزينة وإنسانية صارخة تبعث على الأمل والشجن من ركام الأحزان في غزة المجروحة، قدّمتها فرقة تدين الموت والقتل والدمار وفقدان الأبناء بأصوات صارخة بالألم والإحساس بظلم الكون، والإيمان في الوقت ذاته

هذه الفرقة التي تألّقت في الظرف القاسي وبرعت في ابتكار الحياة أمام الجرح، فكانت بنت اللحظة القاتمة المؤلمة، ما تزال تواصل دورها وتحتفي بالجرح الفلسطيني ونداء النكبات الذي يصل صداه إلى أبعد مدى عن طريق الكلمة واللحن والأشجان والصوت الحنون، والذي يغدو أقوى من أيّ صوت ويتخلل إحساسنا بكل هذه الآلام.

"صول" فرقة تعتمد على التأثير الإنساني العالمي، كمزيجٍ آسر من الموسيقى الشعبية والبوب، في 30 أغنية من الموسيقى الفلسطينية والعربية، بما لها من حضور على السوشال ميديا، واليوتيوب، لبراعتها الفنية وتأثيرها في المتابعين.