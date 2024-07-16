شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: أنا رومانسية وحساسة وغيورة ومرض أمى كسرنى وربنا شفاها والان مع تفاصيل الخبر

استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، الفنانة هنا الزاهد للحديث عن مشوارها الفنى وحياتها الشخصية.

وقالت هنا الزاهد:"شقيقتى "نور" رايقة بتحب السفر والميك اب و "فرح" نفس شخصيتى، وأمى بتحب تدلعنا، ومش بتجبرنا على المذاكرة، وكنت بعاندها وشاطرة دايما، وفى آخر عامين اتصاحبت على شلة واترفدت أسبوع من المدرسة".

أكدت هنا الزاهد، أمى بتخاف علينا، ومربيانا قوى وتعلمنا منها كتير، وانا رومانسية جدا وحساسة بزيادة، ومقدرش أعيش من غير ما أحب، وبتقمص وغيورة، ومبيبنش عليا، وديما الأم نظرتها صح ومش بتخيب، ومرض أمى كسرنى والحمد لله ربنا شفاها، واللى مالوش خير فى أهله مالوش خير فى حد".

وعن علاقتها بوالدها قالت هنا الزاهد :"بحب اللى يحتوينى وأشعر معاه بالأمان، ووالدى شخص جميل لكن مش بشوفه كتير"، وكان نفسى يكون معايا فى كل مراحل حياتى ويسمع كل اللى جوايا فهو مثقف كان هيفيدنى من تجاربه وانا مفتقداه فى حياتى".

وقالت هنا الزاهد :"مش أى حد تآمنيه وتدخليه بيتك وتعيشى الحياة بعبط، وبحب بيتى يبقى مقفول علينا".