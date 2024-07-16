شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: ما نزلتش دمعة واحدة بعد الانفصال.. وزوجى السابق زميل مش صديق والان مع تفاصيل الخبر

استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc الفنانة هنا الزاهد للحديث عن مشوارها الفنى وحياتها الشخصية.

وقالت هنا الزاهد:"انا ما نزلتش دمعة بعد الانفصال، ورحت عند إخواتى وبقيت وسطيهم، وكان عندى إيمان إن ربنا شايلى حاجة علشان كدة حصل الإنفصال، وزملائى فى اللوكيشن اتصدموا قالوا ما نعرفش إن كان عندك مشكلة".

وأضافت: "أوقات بيكون عندى حزن ولما بكون بشوشة مببينش، وبحسم الأمور بعقلى وقلبى بعد أن كنت أتعامل بقلبى، واتقرصت من ناس كتير، وانا مبسوطة بكل الفترات اللى مريت بيها".

تابعت هنا الزاهد:"بتمنى الخير للشخص اللى كان معايا ولو جالى دور حلو ممكن أشترك معاه، لأنه أصبح بالنسبة لى زميل مش صاحب"

وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت: "فتى أحلامى يكون راجل وسند وضهر ويعمل كل حاجة علشان يراضينى ويشجعنى علشان أكبر، وأحس بالأمان معاه، وانا ما بتشدش للى فى سنى وبحب الأطفال، وعشان كده نفسى فى بنت وولد".



