شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم مرتفع للحلقة الخامسة من مسلسل House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت الحلقة الخامسة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، والتي طرحت منذ ساعات على شبكة HBO، على تقييم وصل إلى 8.2 من على موقع IMDB، وطرحت تحت اسم Regent.



الأمير إيموند ووالدته الملكة أليسنت

وكان قد أشاد المؤلف جورج آر مارتن بكتاب الموسم الثانى من House Of The Dragon للطريقة التى غيروا بها قصته الأصلية، يعرض حاليا حلقات الموسم الثانى من العمل على شبكة HBO، المستوحاة من كتاب مارتن لعام 2018 Fire & Blood.

تبدأ أحداث الموسم الثانى من House Of The Dragon بعد تتويج الملك إيجون الثانى ووفاة ابن الملكة راينيرا، مع انقسام عائلة تارجاريان إلى قسمين، مع حكم "إيجون الثاني" من العرش الحديدى، تفكر "رينيرا" ومجلسها الأسود فى خطوتهم التالية، مع اقتراب الحرب الأهلية.