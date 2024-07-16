شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين وياسمين صبرى وأشرف زكى وحجاج عبد العظيم فى زفاف الغزولى وبتول الحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من الفنانين حفل زفاف المنتج الفنى مصطفى الغزولى والفنانة بتول الحداد، المقام فى أحد فنادق القاهرة، حيث حرص على الحضور وتهنئة العروسين، كل من الدكتور أشرف زكي ومحمود عبد المغني وياسمين صبري، وحجاج عبد العظيم ، فيما حضر كل من أمير كرارة، دياب، ميرنا نور الدين، دينا فؤاد، إيمان العاصى، أحمد السبكى، رياض الخولى، أحمد صلاح حسنى، عزوز عادل، أحمد سمير فرج، ندى عادل، محمد على رزق، محمد عز، وعدد كبير من الفنانين الشباب.



وقام بالغناء كل من: دياب وهيثم شاكر، ومن المقرر أن يُحيي العرس عدد من المطربين.

يشار إلى المنتج مصطفى الغزولى قدم عدة أعمال هذا العام وآخرها مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق وعرض على شاشات المتحدة، وشارك في بطولته كل من: محمد علاء، سيمون، رياض الخولى، وأحمد ماهر، وميار الغيطى، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، واخرون، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.



كما قدم مسلسل حالة خاصة بطولة النجم الصاعد طه دسوقى وغادة عادل وعدد كبير من الفنانين، إنتاج طارق الجنانينى وwatch it، وإخراج عبد العزيز النجار.



حفل زفاف المنتج الفنى مصطفى الغزولى (1)



حفل زفاف المنتج الفنى مصطفى الغزولى (2)



حفل زفاف المنتج الفنى مصطفى الغزولى (3)