شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ بعد طرح "حد سكة": أقدم أغنية سينجل كل فترة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "حد سكه" التى طرحها مؤخرًا وجمعته بالمطرب وسام هلال، قائلا: في تصريحات لـ ”الخليج 365”: الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى وتلقيت إشادات كبيرة من الوسط الفني وخارجه.

وأضاف طارق الشيخ : الأغنية الحمد لله تخطت مليون مشاهدة على اليوتيوب، ومختلفة عما قدمته قبل ذلك، وفيها جزء هاوس، ولما عرضت عليا وافقت عليها فورًا لأننى أحب التجديد في نوعية المزيكا التى أقدمها، ودائمًا جمهورى متعود منى على ذلك، وأطرح أغنية سينجل كل فترة.

أغنية "حد سكه" من كلمات محمد إبراهيم وألحان إسلام عاطف وتوزيع موزع روسي.

وطرح مؤخرًا النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه التي تحمل اسم "آسف يا نفسي" من ألحانه وكلمات فضل الراوى وتوزيع محمد جابر.

وتقول كلمات الأغنية: "ياما ناس بتضحك على نفسها، عشان تجيب الراحة لنفسها كل واحد فينا نفسه مرة واحدة يلاقي نفسه، ويقولها وحشتيني، يا اللي كنتي غايبة عني والسبب كان ضعف مني وأه يا نفسي سامحيني أنا اللي بإيدي رخصتك، وع السلم ورقصتك لحد بجد ماخسرتك، أنا آسف يا نفسي، ف وسط الناس وذليتك ودوست عليكي وطيتك وجيت على جنب ورميتك، من حزني ومن يأسي يا نفسي ياللي منعاني، وعزة نفسي جوايا يانفسي ياللي راسمالي وشاربه المر ده معايا أنا شوفت الناس حوليا بتعلي، وأنا واقف مكاني روحت عملت أنا زي ماعملوا، وبقيت واحد أناني أنا خدت الدنيا دي شطارة كنت مفكرها، دي شطارة أتاري مكسبها ده خسارة، ومغفلاني مبفكرشي حتى ف نفسي ولا باخد وادي مع نفسي، زي ما اكون بيني وبين نفسي أنا حد تاني يا نفسي".