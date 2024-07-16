شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تطرح أحدث كليباتها الغنائية "حبايب قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة كارمن سليمان أغنية "حبايب قلبى" وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الميني ألبوم الخاص بها، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضرى، والكليب من إخراج ساندى.

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان فيديو كليب "كنا في مكان" على طريقة الذكاء الاصطناعي وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد الحب الماضي.

وسجلت كارمن سليمان الأغنية مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية، كما استخدمت الذكاء الاصطناعي في كليب الأغنية.

أغنية "كنا في مكان" من ألحان مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع كارمن سليمان بعد غياب ما يقرب من عامين، وكلمات أحمد سرور، توزيع وميكس ماهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.