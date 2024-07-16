شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد الفنان حسن فايق يكشف أسرارًا جديدة عن جده مع الإعلامي محمد السماحي والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الإعلامي محمد السماحي حلقة خاصة عن الفنان حسن فايق، ويستضيف حفيده د. حازم الشاذلي في أول ظهور إعلامي له، ليكشف أسرارًا جديدة تعلن لأول مرة عن حياته الفنية والإنسانية ودور زوجته الأخيرة في الوقوف معه في مرضه رغم صغير سنها.

برنامج "ليالينا" من إعداد وتقديم محمد السماحي، والإخراج لوليد السباعي وتذاع يوم الأربعاء الساعة 10 مساء علي الفضائية المصرية.

جدير بالذكر أن الفنان حسن فايق من مواليد مدينة الإسكندرية في عام 1898، وعمل بائعًا في إحدى ملابس السيدات بعد حصوله على الشهادة الابتدائية، وبدأ رحلته الفنية مع فرق الهواة بعد وفاة والده الذي كان رافضًا لعمله في مجال الفن وهو في السادسة عشر من عمره في مسرحية (فران البندقية) مع روز اليوسف، بعد ذلك انضم إلى فرقة عزيز عيد، ثم تركها ليقوم بتكوين فرقة وافتتحها بمسرحية من تأليفه بعنوان (ملكة جمال) عام 1919، وبدأ إلقاء المنولوجات الفكاهية وكان يقوم بتأليفها وتلحينها، وساهم بأزجاله التي كانت تقوم بالنقد الاجتماعي، وعمل مع فرق رمسيس وجورج أبيض ونجيب الريحاني وإسماعيل يس وفرقة التليفزيون المسرحية.

اشتهر الفنان حسن فايق فى أدوار الكوميديا من خلال الأدوار المساعدة، ومن مسرحياته (حكم قراقوش) و(الدنيا لما تضحك) و(الستات مابيعرفوش يكدبوا) و(إلا خمسة). لكنه اشترك فى بطولة أفلام عديدة مع كبار النجوم مثل إسماعيل يس، ومن أشهر أدواره الكوميدية (أم رتيبة، الزوجة 13، ليلة الدخلة، بسلامته عايز يتجوز). أصيب بالشلل النصفي وظل يعاني منه على مدار 15 عامًا قبل وفاته من جراء إصابته بهبوط حاد في 14 سبتمبر 1980.