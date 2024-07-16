شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي تحيي حفلاً غنائيًا على مسرح أوبرا دمنهور 9 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تحيى المطربة مروة ناجى حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح أوبرا دمنهور يوم 9 شهر أغسطس المقبل، حيث من المقرر أن ينطلق الحفل فى تمام الساعة 8:30 مساءً، وتغنى مروة ناجى فى الحفل بصحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى.

وطرحت مؤخرًا المطربة مروة ناجى على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معلش" التى افتتحت بها نشاطها الفنى فى موسم الشتاء، وتعود مروة من خلالها، إلى نوعية الأغانى الدرامية، الحزينة، وهذه الأغاني تنقل إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وأعربت المطربة مروة ناجى عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق لدى لجمهور.

أغنية "معلش" كلمات محمد صالح لباد، وألحان زياد وائل، وتوزيع موسيقى محمد مزيكا.

يذكر أن مروة ناجى شارت الأسبوع الماضي في الإحتفال باليوم الوطني لمصر وبالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا وكذلك مرور 100 عام على ابداع احد الأيقونات المصرية وهي كوكب الشرق أم كلثوم، وقدمت مروة عدد من أغاني أم كثوم وشارك فى الحفل ريهام عبدالحكيم، والسوبرانو العالمية أميرة سليم.

وحضر الحفل المسئولين الحكوميين ونواب من البرلمان الفرنسي، وممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام، والشخصيات العامة الفرنسية، فضلا عن السفراء الأجانب المعتمدين لدى فرنسا أو لدى المنظمات الدولية في باريس، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية ونظمته مؤسسة مرآة للثقافة والفنون.