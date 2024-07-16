آيتن عامر تعلن عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "مثيرة للجدل"

ياسر رشاد - القاهرة - روجت النجمة آيتن عامر، لأحدث أعمالها الفنية والتي تحمل عنوان "مثيرة للجدل" من خلال نشرها صور جديدة لها، بإطلالة مثيرة، مؤكدة :"أغنيتي الجديدة مثيرة للجدل هتنزل يوم الخميس"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

آيتن عامر

ظهرت آيتن عامر، مرتديه توب باللون الأخضر ينتمي إلي قصة الأوف شولدر ويكشف عن خصرها مع الجينز ونسقت معه بعض الاكسسوارات، واعتمدت مكياج من الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها بالتنسيق مع أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

آيتن عامر

تفاصيل أغنية مثيرة للجدل

بدت أيتن عامر خلال البرومو بإطلالة مبهجة تتناسب مع أجواء الصيف وكلمات الأغنية في نفس الوقت، وانهالت التعليقات من جمهورها ومحبيها المشيدة بكلمات البرومو في حالة من الإثارة والتشويق لمشاهدة الكليب كامل.

على صعيد آخر، شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، خلال أستضافتها في برنامج الليلة دوب على فضائية إم بي سي1.

آيتن عامر

وبدت أيتن عامر بإطلالة صيفية، متناغمة مع إجواء الربيع المنعش، لتمزج بين الألوان الزاهية، مثل البرتقالي والبينك والأصفر والفيروزي الفاتح، حيث ارتدت فستان قصير مجسم، بدون أكمام، عكس خسارة وزنها وقوامها الممشوق، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.