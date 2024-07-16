مفاجأة.. رامي جمال يقابل جمهوره بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم رامي جمال لإحياء حفل غنائي كبير وسط حضور جماهيري عريض، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، والتي تقام حاليا، وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل.

رامي جمال

موعد حفل رامي جمال بالعلمين

وينطلق رامي جمال في حفله يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المقبل، على مسرح يو أرينا بمدينة العلمين الجديدة، برفقة فرقته الموسيقية.

تفاصيل حفل رامي جمال بالعلمين

يقدم رامي جمال خلال حفله أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "برود ببرود"، من كلمات أحمد العزب وألحان محمود أنور وتوزيع محمد ياسر، والتي طرحها منذ ساعات قليلة، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" .



شروط حفل رامي جمال بمهرجان العلمين

ومن شروط دخول الحفل لا يسمح بالمأكولات والمشروبات لا استرداد أو استبدال ولا دخول بعد غلق الأبواب في موعدها المحدد.

وكان طرح المطرب رامي جمال أغنيته الجديدة بعنوان "يا دمعي" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتأتى الأغنية ضمن سلسلة من الأغاني التي يطلقها خلال موسم الصيف.

رامي جمال

وتعاون رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو.



وجاء تصميم فيديو الأغنية بشكل مختلف وطريف من خلال استخدام شخصيات كارتونية صعيدية مع كلمات الأغنية وهي المرة الأولى التي يقدمها رامي بهذا الشكل والتي أخرجت الأغنية بشكل رائع.

وكان تصدر النجم رامي جمال تريند موقع التدوينات القصيرة إكس «تويتر سابقا» بعد ساعات معدودة من إطلاق أحدث ألبوماته الغنائية والذي أطلقه بعنوان «خليني أشوفك» ويضم 15 أغنية مختلفة وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



وتفاعل الجمهور مع ألبوم رامي الجديد وشاركوا البوسترات والأغنيات المختلفة من الألبوم والتي اختار لها أسماء «خليني أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وأوقات وقلبي خام وأهو وسوء تفاهم وبيكلموني وهنسى اسمك وذكريات هوانا وقولي آه وشاهد الله وأنت مين وعادي أنساك» والألبوم توزيع رقمي لفيرال ويف.



وتقول كلمات الأغنية الرئيسية للألبوم «خليني أشوفك» : خليني أشوفك مرة تانية ولو ثواني.. علشان أوريك إن أنا بقيت حد تاني.. وعشان أقولك إني مزعلتش عليك مبقاش في قلبي مكان خلاص متساب عشانك.. فيه حاجات كتير من يوم ما غبت خدت مكانك.. من يوم ما غبت وقلبي تقريبا نسيك.