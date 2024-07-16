أمسية غنائية ودرامية لـ هاني شنودة الغنائية في أوبرا الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات مهرجانها الصيفى حيث يقام حفل لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بالاشتراك مع الموسيقار الكبير هانى شنودة بقيادة المايسترو محمود بيومى، ومشاركة غنائية "تينا عدلى ومنى العطار"، وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة ١٩ يوليو على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مجموعة من ألحان هانى شنودة الموسيقية والغنائية إلى جانب الموسيقى التصويرية التى قدمت فى أشهر الأعمال الدرامية منها لا عزاء للسيدات ، ما فاتش ليه ، بحلم معاك ، أنا بعشق البحر ، المشبوه ، ما تحسبوش يا بنات ، ماشية السنيورة ، حالة خاصة ، الأفوكاتو ، شمس الزناتى ، أوقات أشوف ملامحك ، لما كان البحر أزرق ، ماما ستو ، بنات كتير ، معملش حاجة ، الشوارع حواديت ، التوبة الى جانب لونجا شنودة ٧٩ ، سيرينادة التشيللو.

جدير بالذكر أن هانى شنودة مؤلف وموزع موسيقي ، قام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، أكتشف العديد من نجوم الغناء وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية وتعاون مع الكثير من المطربين وحققت أعماله شهرة واسعة فى حقبة الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين.

أما أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.