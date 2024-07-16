شكرا لقرائتكم خبر عن الأب بطرس دانيال يزور شريهان فى منزلها ويهديها مصحفا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما على زيارة الفنانة الكبيرة شريهان فى منزلها وإهدائها مصحفا، حيث نشر مجموعة من الصور على حسابه بموقع فيس بوك وعلق عليها: "زيارة خاصة للفنانة الأسطورة والرائعة شريهان، وفيه تحدثت عن الجائزة التى حصلت عليها من المركز واحترامها وعشقها للمركز الكاثوليكى للسينما".

وأضاف الأب بطرس دانيا أن الفنانة شريهان أكدت لنا على أن فنّها كان له هدف ورسالة وتعليم، ولم تكن الفوازير مجرد ترفيه، لكنها كانت تحمل مضموناً له مغزى للاستفادة منها، حقاً إنها فنانة متواضعة وبسيطة وتعلم جيداً أصول الفن واحترام جمهورها.

وأقيمت الدورة ​الثانية والسبعين من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، في الفترة من 23 فبراير الجارى إلى 1 مارس الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ومنح المهرجان جوائز للأعمال الدرامية خلال حفل افتتاحه.

وحرصت الفنانة شريهان مؤخراً على تهنئة الفنانة جميلة عوض بزفافها على المونتير أحمد حافظ، حيث نشرت شريهان صورة لها مع جميلة في طفولتها وصورة أخرى من حفل زفاف جميلة، عبر حسابها على منصة X، صحبتها بالقول: "في قلبي أنتي يا جميلة أكثر من كونك جميلة".

وأضاف شريهان: "وكيف أعبر عن فرحتي في ليلة زفاف جميلة عادل محمد عوض، حَبيبَتي والتي ولدت في أجمل أيام عمري وأصبحت أجمل عروس جميلة عوض، واليوم ستتزوج ابنة قلبي جميلة مِن مَن أحب واختار واطمأن له قلبها المحترم الجميل أحمد حافظ".



شريهان مع الأب بطرس دانيال



شريهان مع الأب بطرس دانيال



شريهان مع الأب بطرس دانيال



شريهان مع الأب بطرس دانيال



شريهان مع الأب بطرس دانيال



شريهان مع الأب بطرس دانيال



شريهان تستضيف الأب بطرس دانيال



شريهام تستضيف الاب بطرس دانيال



الأب بطرس دانيال ولفنانة شريهان



الأب بطرس دانيال ولفنانة شريهان



شريهان مع الاب بطرس دانيال



الأب بطرس دانيال فى زيارة للفنانة شريهان



الأب بطرس دانيال يكرم الفنانة شريهان