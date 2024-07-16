حقيقة تعرّض الإعلامي خيري رمضان لأزمة صحيّة وسقوطه في الإستديو 

عبّر الإعلاميّ المصريّ خيري رمضان، عن استيائه من كميّة الأخبار الكاذبة، التي يتمّ تداولها بسرعة قياسيّة عبر بعض المواقع الإخباريّة ومواقع التّواصل الاجتماعيّ.

في التّفاصيل، أنّ هناك أخبارًا انتشرت في السّاعات القليلة الماضية عن تعرّض “رمضان” لوعكة صحيّة وسقوطه في الإستوديو، قبل لحظات من موعد تقديم حلقة جديدة من برنامجه “مع خيري”، عبر قناة المحور.

في هذا السٌياق، أكّد “رمضان” أنّ ما تمّ تداوله لا يمتّ للحقيقة بصلة، لافتًا إلى أنّه كان يستعدّ لتقديم برنامجه حين شعر ببعض التّعب بسبب المجهود قبل ظهوره على الهواء مباشرة، فقام القيّمون على البرنامج باستدعاء الطّبيب الموجود في مدينة الإنتاج الإعلاميّ، ليتبيّن أنّه يعاني انخفاضًا في نسبة السّكّر، فنصحه الطّبيب بعدم الظّهور على الهواء وبالرّاحة.

وأضاف خيري بعد ظهوره في برنامجه في اليوم التّالي من انتشار الأخبار المغلوطة، أنّه لم يعانِ أزمة صحّيّة ولم يسقط أرضًا كما أُشيع ولم يدخل الإستوديو من الأصل، لكن ما تمّ تداوله جعل عائلته وزملاءَه يخافون عليه، إذ قال في مقدّمة حلقته، ساخرًا:” أحدّثكم الآن من غرفة العناية المركّزة التي نُقلت إليها بالأمس بعد أن سقطت فاقدًا الوعي داخل هذا الستوديو حسب ما جاء في المواقع الإخباريّة”.

وأضاف “الحقيقة أنّني لم أدخل الإستوديو ولم أسقط أو أفقد وعيي، بل شعرت ببعض الإجهاد الزّملاء اقترحوا أن يأتي الدكتور الذي وَجد أنّ النّبض والأوكسجين جيّدان، وكان السّكّر منخفضًا قليلًا فارتحت قليلًا ولم أظهر على الهواء وإستقلّيت سيّارتي وذهبت زي الفلّ”.

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وأكمل : “لست من هواة تضخيم الأمور، لكن هي فرصة كي نتوقّف فقط أمام السّرعة في النّشر، من جهات مختلفة ولست أنا القضيّة، القضيّة هي أنّ هذا هو المنهج الذي يتمّ مع الكثير من المعلومات والأخبار غير المدقّقة التي تنتشر كالنّار في الهشيم، وتُقلق الناس”، مضيفًا إنّ عدم التأكُّد من المصادر لمعرفة الحقيقة قبل كتابة أي حرف خطأ كبير، حتّى لو في أمر بسيط، لذلك يجب الانتباه كي لا يتعامل بعضنا مع بعض بمنتهى القسوة في عدّة أمور أخرى قد تحدث.