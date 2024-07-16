تكريم هند رستم في مهرجان جمعية الفيلم.. وابنتها: فخورة بسيرتها الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت إدارة النسخة الـ50 من مهرجان جمعية الفيلم في مصر على تكريم اسم الفنانة الراحلة هند رستم، باعتبارها من رواد السينما، وقدّمت العديد من الأفلام التي مثلت من خلالها دولتها في العديد من المهرجانات والمحافل الدولية طول حياتها.

ابنتها السيدة بسنت رضا، ابنة المخرج الكبير حسن رضا، تسلّمت الجائزة، وسط ترحيب وتصفيق من الحضور تكريماً لها واعتزازاً بتاريخ والدتها السينمائي.

بسنت قالت في تصريحات صحفية إنها تشعر بالفخر لكونها ابنة هند رستم، وتسعد عندما يحرص المسؤولون عن المهرجانات الفنية في مصر ومختلف دول العالم على تكريمها رغم رحيلها منذ سنوات طويلة.

وكشفت عن موقفها من الفنانات والفتيات اللاتي يحاولن تقليد والدتها، إذ أوضحت أن لكل إنسان شخصية ميّزه بها الله عن الآخرين، وما كانت تظهر به على الشاشة يمثل شخصيتها في الواقع، من الأنوثة والرقة وخفة الظل، وفي الوقت نفسه تتمتع بقوة شديدة، لذلك صنعت لنفسها شخصية من الصعب أن يتمّ تقليدها، حتى في أدوار الفتاة الشعبية التي تألّقت بها، حافظت على تلك الشخصية المتميزة.

لا تزال ابنة هند رستم عند رفضها تجسيد السيرة الذاتية لوالدتها في أي عمل فني، وذلك تخوفاً من تشويهها مثلما حدث مع كبار النجوم الراحلين، وتسبّب ذلك في توريط أسرهم وتزييف الحقائق، فضلاً عن أنها مصرّة على احترام رغبة والدتها، التي تلقّت قبل وفاتها العديد من العروض لتنفيذ ذلك، إلّا أنها رفضتها، والحال نفسها معها، حيث ترفض أي عرض حتى وإن كان من جهات إنتاجية كبيرة، حفاظاً على تاريخها الفني وسيرتها الطيبة بين الجمهور.