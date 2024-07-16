“الصفعة” غير كافية.. شخرية متبادلة بين محمد رمضان وشاب الساحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت أزمة صفع الفنان المصري محمد رمضان على يد شاب، لتطفو على السطح من جديد، بعدما انقطع الجمهور عن الحديث عنها على مواقع التواصل، حيث تشاجرا معاً في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، وتبادلا الصفعات، ما شكّل صدمة كبيرة للجميع، حيث لم يخش الشاب صفع رمضان، وسط حراسته.



الواقعة حدثت الأسبوع الماضي، حينما تداول ناشطون مقطع فيديو ظهر فيه رمضان، يتشاجر مع شاب في العقد الثاني، وفجأة صفعه بقوة على وجهه، فلم يتردّد الشاب في ردّ الضربة، واتضح أن الأخير سخر منه أثناء مروره في القرية منادياً عليه باسم “محمد حمضان”.

التزم رمضان الصمت رغم اشتعال الحديث عن الأزمة على مواقع التواصل، وظن الجميع أنّها انتهت بانتقام كل منهما من الآخر بطريقته بعيداً من تدخّل الشرطة، لكن النجم المصري أعادها لصدارة المشهد من جديد، بعدما قدّم اعتذاره للشاب في فيديو عبر “فايسبوك”. وعلى الرغم من إشادة الجمهور بموقفه لكن كلماته حملت معاني ساخرة من الشاب، إذ أوضح أن اعتذاره لأسرته وليس له شخصياً، وأنه بالنسبة إليه طفل صغير، كما وصف قوة الضربة من خلال توضيحه بأنها أسقطت قبعته ونظّارته من على رأسه، ولم يكتف بذلك، بل وصف صفعة الشاب له كأنها حشرة “الناموسة”.

الشاب المصفوع لم يقبل بسخرية رمضان وإهانته للمرّة الثانية، فلم تمر ساعات على نشر فيديو الاعتذار، حتى ظهر هو أيضاً في فيديو جديد اتبّع فيه السياسة نفسها، وهي دسّ السخرية وسط الكلام المعسول. ففي البداية أكّد قبوله الاعتذار، وأنه ليس في حاجة لتصدّر “الترند” لما لديه من مال يكفيه.

أما سخرية رمضان منه ووصفه بأنه “طفل صغير” فكان ردّه عليهما بأنّ هناك أشخاصاً يولدون صغاراً ثم يكبرون، ومنهم يولدون صغاراً ويظلّون كما هم طول حياتهم. وعن وصفه صفعته له بالناموسة، أوضح أنها كانت باليد اليسرى، لكن إذا رغب في تجربة اليد اليمنى فستكون أقوى.

ردود فعل الجمهور حول ذلك الموقف جاءت متباينة، فمنهم من دافع عن الشاب، لعدم قبوله إهانته واتخاذه ردّ فعل سريعاً من دون التفكير في نتيجة ذلك عليه، بينما رأى آخرون أنه أخطأ من البداية عندما سخر منه، باسم “محمد حمضان”.