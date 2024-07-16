“زغرودة” شاكيرا في نهائي كوبا أميركا تحدث ضجّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدّمت شاكيرا عرضًا مثيرًا في نهاية الشوط الأول في نهائي “كوبا أميركا” بين الأرجنتين وكولومبيا على ملعب “هارد روك” في ميامي أمس الأحد.

وتميّز استعراض النجمة الكولومبية بخروجها من تحت المسرح بملابس فضية لامعة، مع إطلاقها زغرودة على طريقة أجدادها اللبنانيين.

وانضمّ إليها أثناء أدائها أغنية “Hips Don’t Lie مجموعة من الراقصات، مع عرض للألعاب النارية، قبل أن تحيّي بلدها من خلال أغنية “Te quiero Columbia!”.وقدّمت مجموعة من أغاني ألبومها الأخير ” Las Mujeres Ya No Lloran”، على غرار “Te Felicito” و”TQG” و”Puntería”.

أحيط المسرح بألسنة اللهب الخضراء والجواهر الحمراء العائمة وبحر من أمواج النيون الخضراء. وفازت الأرجنتين على كولومبيا بنتيجة 1-0 بعد التمديد المباراة النهائية لشوطين إضافيين. وسجّل مارتينيز الهدف إثر تمريرة حاسمة من البديل الآخر جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 112.

وتأخّر انطلاق المباراة لمدة ساعة و22 دقيقة بسبب فوضى الجماهير التي اقتحمت الملعب بالقوّة. واستخدمت الشرطة القوّة واعتقلت أشخاصاً حاولوا دخول الملعب من دون تذاكر على ما يبدو.

وظلّت الأبواب مغلقة لساعات عدة، وتدخّل رجال الإسعاف لإنقاذ بعض المشجعين من حالات الإغماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة (حوالى 34 درجة) وضغط الحشود.