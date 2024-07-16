رامي جمال يروي تجربته مع البهاق وردّ فعل الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المطرب رامي جمال عن رد فعل جمهوره بعد إعلانه عن إصابته بالبهاق، قائلًا: “وجدت إنستغرام كله عندي رسائل، وكان من بينها رسالة لأم تقول لي فيها “مش عارفة إزاي أشكرك إنك اتكلمت في القصة دي، أنا ابني في المدرسة كانت أكثر حاجة مضايقاه هو وزملاءه إنه عنده بهاق، أنا بقيت أقول لابني، شفت عمو مشهور وعنده بهاق”.

وأضاف: “بعد إعلان إصابتي بالبهاق، تم عمل مسلسلين في خلال سنتين يناقشان مرض البهاق، ورأيت ناس كثيرين جدًا كانت مكسوفة من البهاق وخائفة لكنها بدأت تتكلم إنها مصابة بالبهاق”.

وتابع: “أنا مبسوط لسبب وهو إن البهاق ليس “ذلة” ولكنه ابتلاء من ربنا، وفي النهاية هو شوية ألوان أنا بالنسبة لي اتعودت عليه ومبقتش أشوفه”.

وأردف: “الفنان أمير كرارة أقدم له الشكر، كلمني من شهر، وقال لي إن فيه دكتور شاطر أوي عمل حقنة للبهاق وتأخذها كل أسبوع لمدة 6 أشهر، فقلت له بأني لم أقرأ شيئاً عن هذه القصة، وخايف أجرب، وأقولك على حاجة كمان وهي إني مش محتاجها ومش عايز أعملها، مش هجرب لأني مبقتش شايفه وأنا مش مضايقني خلاص الحمد لله”.