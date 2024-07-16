عمرو دياب يغضب محبيه بسبب حفله في العلمين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غضب كبير أصاب جمهور الفنان عمرو دياب بعد إعلان الشركة المنظمة لحفله في مهرجان العلمين المقرر إقامته يوم 9 آب (أغسطس) المقبل، عن نفاد تذاكر الحفل بعد ساعات قليلة من طرحها، الأمر الذي أدى للشركة لإعلان مفاجأة لجمهور الهضبة حيث أكدت أنه سيتم إصدار تذاكر أخرى بأسعار جديدة.

وأعلنت المنصة الخاصة لحجز تذاكر حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين الجديدة عن الأسعار الجديدة وجاءت كالآتي، الفئة الأولى 800 جنيه والفئة الثانية 1200 جنيه أما الفئة الثالثة 90 ألف جنيه وهي طاولة لـ6 أشخاص أما الفئة الرابعة والأخيرة فسعرها 160 ألف جنيه لـ8 أشخاص.

يُذكر أن عمرو دياب أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، بحضور جماهيري ضخم، وقدم الهضبة مجموعة من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير منها: “دا لو اتساب”، “برج الحوت”، “تملي معاك”، والتي شاركه الجمهور غناءها، وواصل الهضبة تقديم أشهر أغنياته خلال الحفل، ومنها: “أنت الحظ”، “يتعلموا”، “الكلمة الحلوة”، كما القدم الميدلي الشهير الذي يضم أغنيات “قمرين”، “العالم الله”، “نور العين”، “ليلي نهاري”، وبعدها اختتم الحفل بأغنية “هتدلع”.