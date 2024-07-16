اتجاه لتأجيل “جودر 2” إلى رمضان.. وما علاقة ياسمين رئيس؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الشركة المنتجة لمسلسل “جودر”، الذي قدّمه الفنان ياسر جلال في شهر رمضان الماضي، تفكر جدّياً في تأجيل عرض الجزء الثاني منه إلى رمضان المقبل بعدما كانت قد أعلنت نيتها عرضه في موسم الصيف الجاري.

أما السبب الذي دفع الشركة للتفكير بذلك فهو الفنانة ياسمين رئيس التي قررت إطالة مدة إجازة شهر العسل والتي لم تنته من تصوير باقي مشاهدها في المسلسل حتى الآن، مما أدى إلى توقف العمل فيه رغم أنه لم يتبقَّ للانتهاء من تصويره إلا أيام قليلة.

ووعدت ياسمين أسرة العمل بالذهاب في القريب العاجل الى الاستديو للإسراع بتصوير ما تبقّى من مشاهد في المسلسل حتى يتسنّى للشركة تحديد موعد لعرضه، والذي كان مقرراً الصيف الجاري.

يُذكر أن مسلسل “ألف ليلة وليلة -جودر” والذي عُرض في رمضان الماضي، هو بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، وضيوف الشرف: تارا عماد وآيتن عامر وهنادي مهنى، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.