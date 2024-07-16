سلوى خطاب تتقدم ببلاغ لقسم الشرطة.. من شتمها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدمت الفنانة سلوى خطاب، ببلاغ لقسم شرطة الجيزة تتهم فيه شخصًا بالتشهير بها وسبها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلقت سلوى على أسباب تقدمها بالبلاغ: “السوشيال ميديا جعلت الفنان مستباحًا، وقدمت بلاغًا ضد شخص قام بالتشهير بي لابد ألا أن نسكت لمجرد أننا مشاهير”.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارًا بتحرير سلوى خطاب محضرًا تتضرر فيه من شخص لقيامه بنشر تعليقات ومنشور على صفحة بـ”فيسبوك”، تحتوي على تشهير وإساءة لسمعتها، وكذلك وجود تعليقات على صفحة أخرى تحمل إساءة لها من نفس الحساب.

يذكر أن سلوى خطاب شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل “المعلم” بطولة الفنان مصطفى شعبان، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وتدور أحداث مسلسل “المعلم” في إطار الدراما الاجتماعية، حول تاجر السمك حامد، الذي يعيش وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات، فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.

مسلسل “المعلم” بطولة، مصطفى شعبان، هاجر أحمد، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.