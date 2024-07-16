اللغة العربية ضيفة شرف مهرجان أفينيون الفرنسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مدير مهرجان أفينيون المسرحي تياغو رودريغيز الاثنين أن اللغة العربية ستكون في 2025 ضيفة الشرف خلال النسخة المقبلة من الحدث الذي يُعد أحد أهم الأنشطة المسرحية في العالم، مشيدا بـ”الغنى الهائل” للغة الضاد.

وقال رودريغيز في لقاء مع الصحافيين والجمهور في مهرجان أفينيون المقام حاليا بدورته الثامنة والسبعين في جنوب شرق فرنسا، إن اللغة العربية ستكون ضيفة شرف المهرجان في برمجة 2025، مشيدا بـ”الغنى التراثي الهائل” لهذه اللغة التي قال إنها تشكّل أيضا “جسرا” بين الثقافات.

وحلّت اللغة الإسبانية ضيفة الشرف في برمجة هذا العام، إذ استحوذت على 30 في المئة من البرمجة، فيما أفرد المهرجان هذه المساحة إلى اللغة الإنكليزية في العام الماضي.

كما أعلن مدير المهرجان أن مارلين مونتيرو فريتاس ستقدم العرض الافتتاحي العام المقبل.

وقال رودريغيز إن فريتاس “تمزج في رقصها بين العلاقة الملتهبة مع الجسد وكثافة الفكر الفلسفي حول عصرنا”، معتبرا أنها فنانة “تقفز من مجال إلى آخر”، بما يشمل بالإضافة إلى الرقص، “المسرح والأداء والفنون البصرية والسينما”.

وستكون مارلين مونتيرو فريتاس أيضا “فنانة شريكة” في المهرجان، مع مشاريع كثيرة ستتشارك بها مع فنانين آخرين.

وقالت مارلين مونتيرو فريتاس بتأثر “إنه تحدّ مزدوج (…) أتلقّفه بكامل جسدي”.

وفي ما يتعلق بنسبة ارتياد هذه الدورة الثامنة والسبعين (29 يونيو/حزيران – 21 يوليو/تموز)، تحدّث نائب مدير المهرجان بيار جاندرونو عن “اتجاه إيجابي للغاية”، مع تسجيل نسبة “92 في المئة في الأسبوع الأول” و”أكثر من 97 في المئة في الأسبوع الثاني”.

وقال تياغو رودريغيز “كان الجمهور حاضرا منذ اليوم الأول”، رغم أن المهرجان يقام هذا العام وسط أجواء “غير اعتيادية”.

فقد جرى تقديم برمجة الحدث أسبوعا واحدا بسبب دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق في باريس أواخر الشهر الحالي، مع ما يتطلبه ذلك من تعبئة قوية للشرطة، فضلا عن مخاوف سادت أخيرا من إمكان تراجع الحضور بسبب الانتخابات التشريعية التي شهدتها فرنسا خلال الأسبوعين الماضيين.