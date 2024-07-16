باريش أردوتش وهاندا أرتشيل يُنهيان تصوير “اتركه للرياح” قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الصحافية التركية بيرسين ألتونش موعد انتهاء تصوير فيلم “اتركه للرياح” في 18 تموز، للممثلين باريش أردوتش وهاندا أرتشيل، وانتهاء تصوير ملصق الفيلم في 19 تموز.

وتدور قصة الفيلم حول “إيجي يازجي” (باريش أردوتش) و”أصلي مانسوي” (هاندي أرتشيل)، الوريثان لمجموعة شركات “يازمان”. تعيش “أصلي”، وهي الرئيسة التنفيذية لمجموعة الشركات، في إسطنبول، بينما يعيش “إيجي” في تشيشمي. بعد سنوات، يلتقيان وجهاً لوجه، والسبب هو مستقبل الشركة التي تواجه خطر الإفلاس.

يُصوّر الفيلم في مدينة تشيشمي التركية لصالح شركة الإنتاج “O3Medya”، وهو من كتابة سيلان ناز، ومن إخراج إنجين إردين.

وكان أردوتش وقّع اتفاقيّة خاصّة مع شركة الإنتاج العام الماضي، ثمّ انضمّت إليه أرتشيل لتشارك في بطولة الفيلم، بحسب ألتونش.